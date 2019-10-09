Yaşanan yer sıkıntısı nedeniyle 2 kere kapanan Ergani Öğrenim Birimi’nin üçüncü açılışı yapıldı. Öğrenim biriminde Lenovo’nun katkılarıyla oluşturulan tasarım ve beceri atölyesinin de açılışı gerçekleşti. Açılışa TEGV Yönetim Kurulu Başkanı R. Oktay Özinci, TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levend Kılıç, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, TEGV çocukları ve gönüllüler katıldı.

Lenovo Türkiye, ikinci tasarım ve beceri atölyesini de İzmir Gümüşpala’da açacak. Ergani Öğrenim Birimi’nden vazgeçmeden üçüncü defa faaliyete geçirdiklerini söyleyen Sait Tosyalı, çocuklar için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Emre Hantaloğlu ise çocukları teknolojinin tasarım ve yaratım süreçlerine dahil edecek imkanlar sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.