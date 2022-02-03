Türkiye Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor

Türkiye

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube sekreteri F.B.’nin örgütle teması tespit edildiği ve eş zamanlı olarak şüpheli F.B.’nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapıldığı belirtildi.

03 Şubat 2022, Perşembe 08:18 Son Güncelleme:
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen operasyonda Diyarbakır İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube sekreteri F.B.’nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibarıyla eş zamanlı olarak şüpheli F.B.’nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor.

İHA


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