Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan, Diyarbakır kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor.
AA