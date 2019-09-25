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Diyarbakır Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

25 Eylül 2019, Çarşamba 21:43
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Diyarbakır Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu" düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor. 

AA

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