Türkiye Diyarbakır Lice'de 1 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır Lice'de 1 askerimiz şehit oldu

Türkiye

Diyarbakır Lice'de 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 2 jandarma personelinin yaralandığını açıkladı.

09 Ocak 2021, Cumartesi 19:04 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah´tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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DHA

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