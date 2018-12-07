Diyarbakır-Mardin kara yolunda feci kaza

Diyarbakır’da yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 25 kişi yaralandı

07 Aralık 2018, Cuma 19:01 Son Güncelleme:
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Diyarbakır-Mardin kara yolunda feci kaza

Kaza, 17.30 sıralarında Diyarbakır-Çınar karayolu Beşpınar köyü mevkisinde meydana geldi.

21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, 21 VF 040 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada ağır hasar gören otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, yolu çift yönlü trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise, otobüste sıkışan yaralıları çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

4 YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 4’ü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yaralının durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.


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