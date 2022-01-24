Türkiye Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı

Türkiye

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı

Siverek-Diyarbakır arasındaki bölgede kar ve tipi sebebiyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ve AFAD ekipleri Siverek Kaymakamlığı çalışmaları sonucu araçların büyük bir kısmı kurtarıldı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 00:36 Son Güncelleme:
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Kurtarılan vatandaşlar Siverek'teki yurt ve pansiyonlarda misafir ediliyor. Siverek kaymakamı Aziz Gölbaşı olay yerinde çalışmaları takip ederken Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'de bölgeye gidip bilgi aldı.

Özellikle kış lastiği bulunamayan ve zincir takmayan araçların yolda kayarak yolu tıkadığı bildirildi.

Bölgede mahsur kalan diğer araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA (İHA)

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