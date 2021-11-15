İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illerini de ‘Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt (Lice-Sağgöze)’ operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.103) personel [(134) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.