Türkiye Diyarbakır ve Bingöl’de dev operasyon! 2 bin 103 asker ve polis katılıyor…

Diyarbakır ve Bingöl’de dev operasyon! 2 bin 103 asker ve polis katılıyor…

Türkiye

Diyarbakır ve Bingöl’de dev operasyon! 2 bin 103 asker ve polis katılıyor…

Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarman komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personelin görev aldığı açıklandı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 11:29 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illerini de ‘Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt (Lice-Sağgöze)’ operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.103) personel [(134) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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