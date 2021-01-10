Türkiye Diyarbakır'da 1 jandarma personeli şehit oldu

Diyarbakır'da 1 jandarma personeli şehit oldu

Türkiye

Diyarbakır'da 1 jandarma personeli şehit oldu

Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personeli şehit oldu, 2 jandarma personeli ise yaralandı.

10 Ocak 2021, Pazar 11:47 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 2 jandarma personelinin yaralandığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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