Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

02 Kasım 2019, Cumartesi 21:44 Son Güncelleme:
A A
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, timlerin bölgedeki operasyonun sürdüğü de belirtildi.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...