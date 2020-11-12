Türkiye Diyarbakır’da, 65 yaş üstüne kısıtlama

Diyarbakır’da, 65 yaş üstüne kısıtlama

Türkiye

Diyarbakır’da, 65 yaş üstüne kısıtlama

Diyarbakır’da, corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

12 Kasım 2020, Perşembe 20:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, koronavirüs salgınına yönelik alınacak ek tedbirler kapsamında toplandı. Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Karara ilişkin Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Günün önemli manşetleri için tıkla

"Koronavirüs salgınının İlimizdeki seyrine göre hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

DHA

Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
Oral Çalışlar
Atatürk’e ilginin yükselişi...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Yeni dönemde lobilerin etkisi
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme