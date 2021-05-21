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Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na maket uçaklı saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada şüphelinin saldırı girişiminin ardından sosyal medyada terör propagandası yaptığını belirledi.

DHA

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