Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla saldırı girişiminde flaş gelişme
Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
21 Mayıs 2021, Cuma 21:51 Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na maket uçaklı saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada şüphelinin saldırı girişiminin ardından sosyal medyada terör propagandası yaptığını belirledi.
DHA
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