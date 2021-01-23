Türkiye Diyarbakır'da bir kişide mutasyona uğramış corona virüs görüldü

Diyarbakır'da bir kişide mutasyona uğramış corona virüs görüldü

Türkiye

Diyarbakır'da bir kişide mutasyona uğramış corona virüs görüldü

Diyarbakır Lice'de bir kişide mutasyona uğramış corona virüs tespit edildi.

23 Ocak 2021, Cumartesi 16:55 Son Güncelleme:
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Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde, bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti. Şahsa burada yapılan testinde mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan korona virüs tespit edildi. Şahsın yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı. Mutasyonlu korona virüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.

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Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.

Tunceli'de de bir kişide görüldü

Son günlerde düşen Covid-19 vaka sayılarıyla gündeme gelen Tunceli’de bir kişide mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de özellikle hafta sonu kısıtlamaları sayesinde Covid-19 vakasında yüzde 80'e yakın bir düşüş yaşandı. Vakaların düşmeye başladığı kentte ise ilk defa mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, bir doktor, görevli gittiği il dışı dönüşünde boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda hekimde mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine doktor ile temasta bulunduğu 4 kişi karantinaya alındı. Tunceli’de mutasyona uğramış ilk vaka tespit edilmesiyle birlikte mevcut düşüşün sürmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması istendi.

İHA


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