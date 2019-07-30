Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca iç güvenlik operasyonu düzenlendiği ifade edildi.
Operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
AA