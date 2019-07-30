Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi

30 Temmuz 2019, Salı 23:07
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Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca iç güvenlik operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA

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