Türkiye Diyarbakır'da evde alıkonulanlar operasyonla kurtarıldı

Diyarbakır'da evde alıkonulanlar operasyonla kurtarıldı

Türkiye

Diyarbakır'da evde alıkonulanlar operasyonla kurtarıldı

Diyarbakır'da bir evde alıkonulan 5 kişi polis özel harekat ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kurtarıldı.

26 Mart 2021, Cuma 13:02 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde silah ve çığlık sessini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı. Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü. 

Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.

DHA -Emrah KIZIL, Serdar SUNAR


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