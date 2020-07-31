Diyarbakır'da hastane penceresinde bayramlaşma
Corona virüs vaka sayısında üst sıralarda olan Diyarbakır'da tedavi gören hastalar hastane önüne gelen yakınları ile pencereden el sallayarak bayramlaştı.
31 Temmuz 2020, Cuma 17:27 Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da iki gün önce corona virüs tespit edilen Halis B., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin önüne geldi.
Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.’ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Akrabaları, Halis B.’ye moral olması için hastaneye geldiklerini ve buradan bayramını kutladıklarını söyledi.
İHA
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