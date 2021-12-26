Türkiye Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı

Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı

Türkiye

Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı

Diyarbakır'da HDP'nin gençlik kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

26 Aralık 2021, Pazar 17:44 Son Güncelleme:
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HDP Gençlik Merkezi'nin, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın da katılımıyla Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen 3'üncü olağan kongresinde, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi, kongre çıkışında gözaltına alındı.  

TERÖR ELEBAŞINI ÖVÜCÜ SLOGANLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili de soruşturma başlatmıştı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) İstanbul 4. Olağan İl Kongresi, Küçükçekmece’de gerçekleştirilmişti. Kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sloganlar atılarak örgütsel marşlar söylenmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, tespit edilen suç unsurlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında suç eylemlerine karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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