Diyarbakır'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Hastaneye kaldırıldılar!
Diyarbakır’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 114. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında, 3’ü çocuk 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, anne H.G. ve çocukları E.G., F.G., B.G.’yi hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA