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Diyarbakır'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Hastaneye kaldırıldılar!

Diyarbakır’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

09 Aralık 2018, Pazar 16:11
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Diyarbakır'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Hastaneye kaldırıldılar!

Sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 114. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında, 3’ü çocuk 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne H.G. ve çocukları E.G., F.G., B.G.’yi hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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