Türkiye Diyarbakır'da panik yaratan görüntü

Diyarbakır'da panik yaratan görüntü

Türkiye

Diyarbakır'da panik yaratan görüntü

Türkiye’nin birçok kentinde görülen Elon Musk’ın Starlink uyduları, Diyarbakır’da, Çin’in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roket sanıldı.

07 Mayıs 2021, Cuma 22:58 Son Güncelleme:
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Elon Musk’ın kesintisiz internet için hayata geçirdiği projelerden Starlink uyduları akşam saatlerinde Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır´dan da gözlendi. O anları cep telefonu kameralarına kaydedenlerin bazıları Çin’in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roketiyle karıştırırken bazıları ise uzaylı istilası sandı. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Sıralı ışıkların Elon Musk’ın Starlink uyduları olduğu belirlendi.

DHA

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