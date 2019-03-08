  • Haberler
  • Gündem
  • Diyarbakır'da Picasso imzalı 'Çıplak ve Katil' tablosu ele geçirildi

Diyarbakır'da Picasso imzalı 'Çıplak ve Katil' tablosu ele geçirildi

Diyarbakır'da, İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'ya ait olduğu iddia edilen ve üzerinde 'Çıplak ve Katil' anlamına gelen "The Naked & Killer" yazılı Irak Ulusal Müzesi mührü bulunan tablo ele geçirildi

08 Mart 2019, Cuma 10:50 Son Güncelleme:
A A
Diyarbakır'da Picasso imzalı 'Çıplak ve Katil' tablosu ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma Yenişehir ilçesindeki 3 kişinin çok değerli bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda dün söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evdeki 5 kişi tabloyu satmak isterken suçüstü yakalandı.

Evde yapılan aramada papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan, tablonun arkasında İngilizce olarak 'Çıplak ve Katil. Bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur' yazısı ve Irak Ulusal Müzesi'nin mührü bulunan, ön kısmında İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78 x 51 santim ebatlı tablo ele geçirildi.

Tablo uzmanlar tarafından incelenmesi için muhafaza edilirken 5 kişi de gözaltına alındı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.