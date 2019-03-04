Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 19 sığınak imha edildi

04 Mart 2019, Pazartesi 00:26
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Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Dicle'nin dağlık ve kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "Bayrak-116 Şehit Jandarma Ender Fatih Yılmaz-02 Operasyonu" gece saatlerinde tamamlandı.

Operasyonda, Kurşunlu Mahallesi sınırları içerisindeki Görüse Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan girişi ve içerisi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 19 sığınak bulundu.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Sığınaklar ile arazide kaya blokları arasında 50 kilogramlık amonyum nitrat ile hazırlanmış 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 23 tüp, 4'lü pil bloğu, 10 kalem pil, akü, 100 metre kablo ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

El yapımı patlayıcı ile sığınaklar imha edildi

AA


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