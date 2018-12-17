Diyarbakır'da polisle teröristler arasında çatışma
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda biri ağır iki polis yaralandı
Alınan bilgiye göre, 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı.
Polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
Saldırıda biri ağır iki polis memuru yaralandı.
Yaralı polisler helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için emniyet ve jandarma ekiplerince bölgede operasyon başlatıldı.
AA-DHA