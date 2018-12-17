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Diyarbakır'da polisle teröristler arasında çatışma

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda biri ağır iki polis yaralandı

17 Aralık 2018, Pazartesi 18:58 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da polisle teröristler arasında çatışma

Alınan bilgiye göre, 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı.

Polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırıda biri ağır iki polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için emniyet ve jandarma ekiplerince bölgede operasyon başlatıldı.

AA-DHA

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