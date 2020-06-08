Türkiye Diyarbakır'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Diyarbakır'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Türkiye

Diyarbakır'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Diyarbakır'da corona virüs tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşmak yasaklanıyor.

08 Haziran 2020, Pazartesi 22:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kent genelinde çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşımın yasaklanacağını duyurdu.

Vali Güzeloğlu, yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da maske kullanımı konusunda istenilen düzeye gelemediklerini belirterek, "Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik. Bu nedenle toplum sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır" dedi.

DHA


İlgili Haberler
Corona virüste son durum (8 Haziran corona virüs rakamları)Bakan Koca uyardı: Mesafe kuralına uyalım


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu tasarım çok konuşulur
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Stetoskop kulaklı doktor: Cemil Taşçıoğlu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuğu için doğum günü kutlaması düzenleyen kadının corona virüs testi pozitif çıktı