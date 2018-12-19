Olay, 2 gün önce Şehitlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı.

SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİLER

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.’yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı. Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.’nın, kendisini döven 2’si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.



