Türkiye Diyarbakır'da yaralı polis memuru şehit oldu

Diyarbakır'da yaralı polis memuru şehit oldu

Türkiye

Diyarbakır'da yaralı polis memuru şehit oldu

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirlenemeyen bir kişinin polise ateş açması sonucu bir polis memuru yaralanmıştı. Polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718 Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, belinde tabanca ile yürüyen kimliği belirsiz kişiyi, kimlik kontrolü için durdurmak istedi. Ancak şüpheli şahıs, belindeki tabancayı çekip, polislere ateş açtı.

Kurşunlardan birinin isabet ettiği polis memuru yaralanırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı polis memuru, arkadaşları tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.  Diyarbakır'da, A.P. isimli şüphelinin, 'dur' ihtarında bulunan güvenlik güçlerine ateş açması sonucu yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Acil serviste müdahale edilen ve sırtından yaralanan polis memuru Arslan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.

Şüpheli aranıyor

Polis memurlarına ateş açan ve 1 polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.


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