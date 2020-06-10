Türkiye Diyarbakır'da yasak başladı

Diyarbakır'da yasak başladı

Türkiye

Diyarbakır'da yasak başladı

Diyarbakır’da, son günlerde artan corona virüs vakası ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle kent genelinde bugünden itibaren maske kullanma zorunluluğu getirildi.

10 Haziran 2020, Çarşamba 14:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs vakalarının artışıyla gündeme gelen Diyarbakır'da, maskesiz dolaşmak yasaklandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda bugünden itibaren Diyarbakır genelinde maske kullanma zorunluğu getirilmesinin ardından denetim başlatıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde 50 polisin katımıyla yapılan denetimde yayaların, sosyal mesafe kurallarına uymalarını istenirken, maskesiz dolaşanlara da idari para cezası verildi. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde ise 'Valilik talimatıyla toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu bindirilmeyecektir' yazısı asıldığı görüldü.

Kent sakinlerinden Özkan Demirkıran, maske kararını desteklediklerini ifade ederek, "Şehrimizde son günlerde vakalarda artış oldu. Bundan dolayı tedbirlerin artırılması gerekiyor. Biz de tedbirlerimizi alıyoruz ve maske kullanma kararını destekliyoruz" dedi.

Denetimlerin yapıldığı Ekinciler caddesindeki esnaf Adem Pusat ise vatandaşların corona virüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulundu. Pusat, salgının kontrol altına alınması amacıyla alınacak tüm tedbirlere destek vereceklerini söyledi.

DHA


İlgili Haberler
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi, yatak kapasitesi doldu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni hastalığa karşı uyardı: Keneler seyahatler nedeniyle kırsaldan şehre yayılabilir