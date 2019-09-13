Diyarbakır'daki alçak saldırı ile ilgili Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'daki alçak saldırı ile ilgili Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.