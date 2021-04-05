Türkiye Diyarbakır'daki eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'daki eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Türkiye

Diyarbakır'daki eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 09:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK kadın yapılanması "özgür kadın hareketi (TJA)" mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı ve yürüyüş düzenledikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yüzde 50 meselesi
Rauf Tamer
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Hakan Çelik
Teknolojik ve dinamik
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs artık 1 dakikada bulaşıyor! Uzmanlardan uyarı: Korunmak için bunu yapın