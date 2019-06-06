Diyarbakır'ın tarihi surlarında korkutan yangın! Diyarbakır'ın Sur ilçesini çevreleyen ve UNESCO’nun miras listesinde bulunan tarihi surların üzerinde biriken otlar, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Korkuya neden olan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü