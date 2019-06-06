Diyarbakır'ın tarihi surlarında korkutan yangın!
Diyarbakır'ın Sur ilçesini çevreleyen ve UNESCO’nun miras listesinde bulunan tarihi surların üzerinde biriken otlar, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Korkuya neden olan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü
Diyarbakır'ın Sur ilçesini çevreleyen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) miras listesinde bulunan tarihi surların üzerinde biriken otlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 3 ayrı noktada aynı anda ateşe verilen otlar itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
İHA