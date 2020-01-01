Diyet çorba tarifi! 1 günlük vicdan rahatlatma detoksu

Yılbaşı gecesinde masalar donatılır. Hamur işleri, salatalar, çeşit çeşit içecekler... O gece beslenmeyi abartıp tıka basa yediğimiz her besin maalesef ki bize ödem ve kalori olarak geri dönüyor. Özellikle diyette olan kişiler için tam bir vicdan azabı yaşanıyor ertesi gün.

Sadece yılbaşı için değil, özel günlerde beslenmenize dikkat etmediyseniz ve yemeği biraz abarttıysanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

"Keşke o kadar yemeseydim" pişmanlıkları muhakkak oluyor ama artık çok geçtir ve iş işten geçmiştir tabi.

İş işten geçmiştir ama, çareler de tükenmiyor hiç merak etmeyin.

Telafisi mümkün

Sakın dert etmeyin! Yemeği fazla kaçırdığınız için yaşadığınız pişmanlıktan ve vücudunuzdaki ödemden şimdi vereceğim tarif ile kurtulmanız mümkün.

Nasıl mı?

Diyetisyen Esma Nur Kara sizler için 1 günlük vicdan rahatlatma detoksu hazırladı.

Sabah

1 haşlanmış yumurta

Bol miktarda maydanoz

2 adet ceviz

3 adet kuru kayısı

Öğlen

120 gram tavuk göğsü ( Izgara ya da fırında )

Bol miktarda yeşil salata

1 bardak ayran

İkindi

1 bardak yeşil çay

1 dilim ananas

Akşam

2 kase diyet çorba

1 kase yoğurt

Gece

1 bardak yeşil çay

Bu detoksu kimler yapabilir?

Diyette olup sadece 1 gün diyeti bozanlar... Özel gün kaçamaklarının telafisi için vücuttaki ödemi atmak adına bu diyeti uygulayabilirsiniz

Not: Hamileler ve herhangi bir sağlık sorunu olanlar kesinlikle uzak durmalılar. Aynı zamanda hipoglisemi sorunu olanlar için de sakıncalı. Son derece kısıtlı kaloriye sahip bu diyeti sadece 1 gün uygulamalısınız, fazlası sağlıklı bireyler için de zararlı olabilir.

Sizler için bir de diyet çorba tarifimiz var. Yapılışı oldukça basit ve malzemeleri de her evde bulunan malzemelerden oluşuyor.

Diyet çorba için malzemeler:

2 adet yeşil kabak

1 adet kapya biber

1 adet küçük baş soğan

Çeyrek demet dereotu

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı kırmızı mercimek

Yarım havucun rendesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Dereotu, limon ve mercimek hariç bütün malzemeleri küp küp doğrayıp yağda bir güzel kavuruyorsunuz. Kavrulduktan sonra malzemelerin üzerini kaplayacak kadar su ekleyip 3 yemek kaşığı kırmızı mercimeği ilave ederek kaynamaya bırakıyorsunuz.

Tüm malzemeler yumuşadıktan sonra tencerenin altını kapatıp dereotunu da ekleyip bütün malzemeleri blendırdan geçiriyorsunuz. Üzerine isteğe bağlı biraz tuz, pul biber ve limon suyu ile tatlandırıp akşam yemeğinde 2 kase içip ödeminizden kurtuluyorsunuz.

24 saat geçmeden uygulanmalı

Bir gece öncesinde yemeği abarttınız abartmasına ama peki ya sonrası? Bu yediklerinizin yağa dönüşmemesi için tam 24 saatiniz var. Geç kalmadan uygulamanızı tavsiye ederim.

Peki neden 24 saat?

Çünkü vücudumuza aldığımız enerjinin yağa dönüşmesi maalesef 24 saat içinde gerçekleşiyor. İşte bu yüzden telafi için 24 saat içerisinde bu tarifi uygulamanız yerinde olacaktır.



