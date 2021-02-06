Her bir lokmasında ayrı bir lezzet olan ve formunuzu koruyan diyet kek tarifi arıyor ya da diyet kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Evde kolayca yapabileceğiniz diyet kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Diyet kek tarifi

Diyet kek malzemeleri

3 adet yumurta

2 adet büyük boy olgun muz

1,5 çay bardağı bal

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1,5 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın (arzuya göre)

1 paket kabartma tozu

3 - 3,5 su bardağı tam buğday unu

Üzeri için:

1 adet muz

Diyet kek yapılışı

Yumurtaları bir kabın içerisine alın. Üzerine bal ilave ederek güzelce çırpın. Balla yumurta güzelce çırpıldıktan sonra içerisine süt, zeytinyağı ve yoğurdu ilave ederek çırpma işlemine devam edin. Ayrı bir yerde muzları ezin. Ayrı bir kapta ezdiğiniz muzları sıvı malzemelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Ardından ceviz için, kabartma tozunu, tarçını ilave edin. Unu da azar azar ilave etmeye başlayın. Spatula yardımıyla kekinizin tüm malzemelerini içerisinde topak kalmayacak şekilde karıştırın. Kekinizin kıvamı çok koyu bir kıvamda olmamalı. Klasik kek kıvamında hafif akışkan bir kek elde edin. Kekinizin harcını yağlanmış unlanmış baton bir kek kalıbına ya da içerisine pişirme kağıdı konmuş yuvarlak bir kek kalıbına aktarın. Dilerseniz üzerine muz dilimleri de dizebilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-40 dakika arası pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında en az 40 dakika dinlendirin. Dinlenen kekinizi dilimleyerek servis edin.



