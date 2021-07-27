Egzersiz & Diyet Diyet takviyesi kullananlara kötü haber

Diyet takviyesi kullananlara kötü haber

Egzersiz & Diyet

Diyet takviyesi kullananlara kötü haber

Karaciğere zararlı ilaç ve takviyelerin en başında yüzde 19.28 oranında antibiyotikler bulunurken, 2. sırada yüzde 15.22 oranıyla bitkisel ve diyet takviyeleri yer aldı. Avustralya'da bilim insanları, 11 yıllık hasta kayıtları üzerinde geriye dönük yaptıkları analiz araştırması gerçeği ortaya koydu.

27 Temmuz 2021, Salı 15:29 Son Güncelleme:
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Avustralya’da bilim insanları, 11 yıllık hasta kayıtları üzerinde geriye dönük yaptıkları analiz araştırmasına göre; bitkisel ve diyet takviyeleri kullanan kişilerde meydana gelen karaciğer hasarında ciddi artış yaşandığı tespit edildi. Bu takviyelerin özellikle kas büyümesini veya kilo kaybını hızlandırmak için kullanıldığı ve bazı vakalarda karaciğer hasarının şiddetli olması nedeniyle hastaların yaşamak için karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu belirtildi. Avustralya’nın hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, başkent Sydney’de bulunan Royal Prince Alfred Hastanesi’nin karaciğer hastalıkları merkezine 2009 ila 2020 yılları arasında yatan hastalarda bitkisel ve diyet takviyeleri kaynaklı karaciğer hasarında artış tespit edildi. Bilim insanları, bazı hastalarda ise meydana gelen karaciğer hasarının büyük olması sebebiyle karaciğer nakline ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

KAS GELİŞTİRME TAKVİYELERİ VE ZAYIFLAMA HAPLARI

Kas geliştirme ve zayıflama takviyeleri

Sputnik'te yer alan habere göre, araştırma sonucunda karaciğere zararlı ilaç ve takviyelerin en başında, yüzde 19.28 oranında antibiyotikler bulunurken ikinci sırada yüzde 15.22 oranıyla bitkisel ve diyet takviyeleri yer aldı. Parasetamol ve antibiyotiklerden kaynaklanan karaciğer hasarının yaygın olduğunu ifade eden bilim insanları, bitkisel ve diyet takviyesi sebebiyle karaciğer hasarı yaşayanların organ nakline kadar giden kötüleşme yaşadığı vurgulandı. Bahsi geçen diyet takviyelerinin çoğunlukla kas geliştirme ve zayıflama takviyeleri olduğu belirtildi.  

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