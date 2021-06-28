Diyet yaparken açlık hissi nasıl önlenir?

Kilo vermek çoğumuz için zor bir mücadeledir ve yaptığımız diyetin sonuçlarının gözle görünür hale gelmesi aylar sürebilir. Daha az kalori tükettiğimiz zaman, vücut yağ yakmaya başlar ve kilo veririz. Ancak tüketilen kaloriyi azaltmak ne yazık ki açlık hissinin oluşmasına neden oluyor. Diyet yaparken açlık krizleri yaşıyor ya da açlık hissini bir türlü bastıramıyorsak, sağlıklı atıştırmalıklardan yardım almalıyız. Özellikle aralıklı oruç diyeti yapıyorsanız, açlığı önlemenin en iyi yolu, bir şeyler yemek yerine içeceklerden (milkshake gibi) yardım almanızdır.

TOK TUTAN MILKSHAKE TARİFİ

Malzemeler

150 ml tam yağlı süt

50 gr tuzsuz doğal tereyağı

50 ml hindistancevizi yağı

200 ml hindistancevizi kreması

1 yemek kaşığı kakao

Çeyrek çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın, yeter. Yaz ayları için ideal. Eğer sıcak içecekseniz, bütün malzemeyi karıştırıp ocakta ısıtın. İçine sevdiğiniz başka şeyler katabilirsiniz. Vanilya tozu, badem veya makademya yağı, böğürtlen türü ufak taneli meyveler bu karışıma çok yakışacaktır.

Shake tarzı içeceklere kattığınız malzemeler, protein ve lif bakımından zengin olmalı ve besleyici özellikleri olmalı. Tükettiğiniz atıştırmalıkta besin ve lif fazlaysa daha az aç hissedersiniz.

Açlığınızı bastırmak için yiyecek bir şeyler arıyorsanız, kabuklu kuruyemişler ideal olacaktır. Günde 50 gram ve protein açısından zengin olan kabuklu kuruyemiş tüketmeye özen göstermelisiniz.

DAHA AZ AÇ HİSSETMENİN BAŞKA YOLLARI VAR MI?

Kuruyemişler ve lifli içecekler dışında, diyet yaparken daha az aç hissetmek istiyorsanız, günde 50-70 gr. protein almaya özen göstermelisiniz. Kas yapımı ve metabolik işleyiş için protein son derece önemlidir.





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