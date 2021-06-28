Egzersiz & Diyet Diyet yaparken açlık hissi nasıl önlenir?

Diyet yaparken açlık hissi nasıl önlenir?

Egzersiz & Diyet

Diyet yaparken açlık hissi nasıl önlenir?

Kilo vermek için yapılan kalori kısıtlaması yapmak, açlık hissi yaratabilir. Diyeti bozan en önemli faktör de açlık krizlerine yenilmemiz. Peki diyet yaparken açlık hissini nasıl önleyebiliriz? Açlık hissini bastırmanın yolu doğru gıdaları tüketmekten geçiyor.

28 Haziran 2021, Pazartesi 15:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kilo vermek çoğumuz için zor bir mücadeledir ve yaptığımız diyetin sonuçlarının gözle görünür hale gelmesi aylar sürebilir. Daha az kalori tükettiğimiz zaman, vücut yağ yakmaya başlar ve kilo veririz. Ancak tüketilen kaloriyi azaltmak ne yazık ki açlık hissinin oluşmasına neden oluyor. Diyet yaparken açlık krizleri yaşıyor ya da açlık hissini bir türlü bastıramıyorsak, sağlıklı atıştırmalıklardan yardım almalıyız. Özellikle aralıklı oruç diyeti yapıyorsanız, açlığı önlemenin en iyi yolu, bir şeyler yemek yerine içeceklerden (milkshake gibi) yardım almanızdır.

TOK TUTAN MILKSHAKE TARİFİ

Malzemeler

  • 150 ml tam yağlı süt
  • 50 gr tuzsuz doğal tereyağı
  • 50 ml hindistancevizi yağı
  • 200 ml hindistancevizi kreması
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • Çeyrek çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın, yeter. Yaz ayları için ideal. Eğer sıcak içecekseniz, bütün malzemeyi karıştırıp ocakta ısıtın. İçine sevdiğiniz başka şeyler katabilirsiniz. Vanilya tozu, badem veya makademya yağı, böğürtlen türü ufak taneli meyveler bu karışıma çok yakışacaktır.

Shake tarzı içeceklere kattığınız malzemeler, protein ve lif bakımından zengin olmalı ve besleyici özellikleri olmalı. Tükettiğiniz atıştırmalıkta besin ve lif fazlaysa daha az aç hissedersiniz.

Açlığınızı bastırmak için yiyecek bir şeyler arıyorsanız, kabuklu kuruyemişler ideal olacaktır. Günde 50 gram ve protein açısından zengin olan kabuklu kuruyemiş tüketmeye özen göstermelisiniz.

DAHA AZ AÇ HİSSETMENİN BAŞKA YOLLARI VAR MI?

Kuruyemişler ve lifli içecekler dışında, diyet yaparken daha az aç hissetmek istiyorsanız, günde 50-70 gr. protein almaya özen göstermelisiniz. Kas yapımı ve metabolik işleyiş için protein son derece önemlidir.


İlgili Haberler
Bol protein içeren ve kas yapan besinler


Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
28 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kim korkar korkudan!
Öner Döşer
Mehmet Coşkundeniz
Senin ilişkin hangi kategoride?
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Doğru sorular ve doğru cevaplar
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Sevil Nas
Emzirme döneminde beslenme
Sevil Nas
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rambutan yemenin sağlığa 13 faydası