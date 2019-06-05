Diyetisyeninin önerdiği hibiskus çayı sonu olacaktı...

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre İstanbul Kağıthane'de ikamet eden Melek A. geçtiğimiz günlerde ünlü diyetisyen E.K.'ye başvurdu. Kilosundan rahatsız olan genç kadın zayıflamak için görüştüğü diyetisyenden bazı tavsiyeler aldı. Yapılan tetkikler sonrasında genç kadına diyetisyen tarafından diyet listesi ve "hibiskus çayı" içmesi tavsiye edildi.

10 GÜN SONRA FENALAŞTI

Diyetin 10'uncu gününde genç kadın evde olduğu bir sırada fenalaştı. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan Melek A.'nın kullandığı ilaçların etkisiyle karaciğer enzimlerinde aşırı bir artış gözlemlendi. Tedavi altına alınan genç kadın tedavi sürecinde söz konusu bitki çayının karaciğer yetmezliğine yol açtığını bu nedenle ağırlaşıp hastanelik olduğu tespit edildi. Doktor raporu sonrası savcılığa başvuran genç kadın sağlığınınve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen diyetisyenden şikâyetçi oldu.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan diyetisyen tüm hastalarına bitki çaylarını önerdiğini, bitki çaylarının insan üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını ileri sürdü.

YARALAMA SUÇUNDAN DAVA

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda doktor raporuyla sağlığının tehlikeye düştüğünü kanıtlayan Melek A.'nın müşteki olarak yer aldığı bir iddianame düzenledi. İddianamede diyetisyenin gerekli dikkat ve özveriyi göstermeyerek genç kadının yaşamını tehlikeye soktuğu anlatıldı. Yaralama suçundan hakkından dava açılan diyetisyen ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.