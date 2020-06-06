İnsanlar Diyetisyenler Günü nedir? sorusunun cevabını merak ederken araştırmalara başladı. Diyetisyenler Günü nedir? İşte cevabı... Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 1986’dan beri her yıl 6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanıyor. Dünyada son 10 yılda değişik ülkelerde de diyetisyenler günü kutlanmaya başlandı. Diyetisyenler sağlık profesyonelleri olarak özel bilgi ve yetenekleri ile toplum sağlığını geliştirmeyi amaçlıyor.

Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,

Toplumdaki yanlış beslenme alışkanlıklarını tespit eder. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda meydana gelen sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,

Besin analizlerini gerçekleştirir,

Diyet ürünleri geliştirir,

Çeşitli hastalık durumlarında bireyler veya gruplar için hastalıklarına uygun olarak diyet programı yapar,

Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar,

Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme konusunda eğitir.

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