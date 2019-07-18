Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 YKS sonuçlarını açıkladı. Böylece üniversite adayları için tercih maratonu da başlamış oldu. Adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında girmek istedikleri üniversiteler için tercihlerini hazırlayacak. Adaylar internette üniversite taban puanları, başarı sıralamaları konularını merak ediyor. Bunların başında da Diyetisyenlik taban puanları geliyor. İşte Diyetisyenlik taban puanları ve başarı sıralamaları…

Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018’deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018’de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek.

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