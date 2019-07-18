Diyetle ilgili yaptığımız 15 kritik hata
Bazen ne kadar uğraşsak da zayıflayamıyoruz, diyet yaptığımızı düşünsek de kilo kaybı sağlayamıyoruz. Bunun sebebiyse diyetle ilgili doğru olduğunu sandığımız yanlışlar...
Diyetisyen Salih Gürel, diyetle ilgili bilinmeyen yanlışlar hakkında önemli bilgiler veriyor. Salih Gürel, “Birçok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar” dedi.
Diyetisyen Gürel, bu yanlışlardan bazılarını ise şöyle sıralıyor:
- Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim,
- Sadece su içersem zayıflarım,
- Az uyursam daha hızlı kilo veririm,
- Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim,
- Bol bol soda içersem zayıflarım,
- Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım,
- Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır,
- Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim,
- Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım,
- Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem,
- Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim,
- Su bile bana kilo yapıyor, su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum,
- Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım,
- Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm.
(İHA)