Diyetle ilgili yaptığımız 15 kritik hata Bazen ne kadar uğraşsak da zayıflayamıyoruz, diyet yaptığımızı düşünsek de kilo kaybı sağlayamıyoruz. Bunun sebebiyse diyetle ilgili doğru olduğunu sandığımız yanlışlar...