Diyetteyken hamburger yemek isteyenler dikkat!

Diyetteyken hamburger yemek isteyenler için Holywood'un ünlü beslenme uzmanlarının tavsiyesini paylaşıyoruz.Burger etine erik kurusu!Şu anda yüzünüzü buruşturmuş olabilirsiniz, "Bu muydu ya yemem ben bunu" da diyebilirsiniz. Ama kesin bir yargıya varmadan önce haberin devamını bir okuyun. Gerisine siz karar verin.Erik, burger eti içindeki yağı yüzde 40 oranında azaltıyor ve kendinizi doymuş hissediyorsunuz.Öğütücüde beş küçük erik kurusu ve yarım kilo eti karıştırın. Tatlarını fark etmeyeceksiniz bile.Şimdi sırada hindi buger sorunu avr.Daha sağlıklı bir tercih gibi görünüyor olabilir ama değil. Etin aksine kümes hayvanlarının etlerinde çok daha az nem vardır. Bunun anlamı hindi veya tavuğu ızgaraya attığınızda çok daha çabuk kurur ve etin kimyasal yapısında deiğişime neden olur. Bunlar yorgunluğa, eklem ağrılarına ve hatta kansere neden olur. Eğer burgerde kümes hayvanlarını tercih ederseniz lahana salatası ile beraber yiyin.Lahana içinde karaciğerdeki toksin giderici enzimleri artıran ve kimyasal değişimi yarıya indriren doğal içerikler vardır.Bu arada burger ekmeğinizi kısa bir süre için ateşin üzerine atın. Isı ekmekteki şekeri yakar.