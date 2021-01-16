Diz ağrısı şikayetiyle giti penisinin kemikleşiğini öğrendi

Doktorlar 63 yaşındaki adamın tüm penisinde kalsifikasyon tespit etti. Urology Case Report adlı bilimsel derginin son sayısında yer alan bir araştırmaya göre söz konusu vaka Peyronie hastalığından kaynaklanıyor.

Kaldırımda yürürken kalçası üstüne düşen New Yorklu adam, çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkıp yoluna devam etse de düşmenin ardından sol dizinde başlayan ağrının uzun süre geçmediğini farketti. Ağrılarının devam etmesi üzerine New York Lincoln hastanesine başvuran hastanın pelvik radyografisi çekildi. Çıkan sonuç doktorları da şaşırttı: Hastanın penisinin (ereksiyona izin veren erektil yapılar da dahil) tümünün kemikleştiği görüldü.

Urology Case Report'taki makalenin yazarı, "basit bir radyoloji ile Peyronie hastalığından kaynaklanan penisteki kemikleşmenin tespit edilebildiğine" dikkat çekiyor. Ancak makaleye konu olan New Yorklu hastanın, tanıya rağmen tedavisini sürdürmediği ve hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

Peyronie hastalığı neden olur?

Peyronie hastalığı sonradan gelişen penis eğrilik nedenidir. En sık olarak ilişki sırasında aşırı darbelere bağlı olarak penisi saran kılıfta yırtılmaların oluşmasına bağlıdır. Oluşan yırtıklarda oluşan fibrotik (sert) plaklar penis eğriliklerine neden olmaktadır.

Penis eğriliği nasıl tedavi edilir?

Penis eğriliği doğuştan da gelse Peyronie hastalığında olduğu gibi sonradan da kazanılsa tedavisi cerrahidir. Günümüzde uygulanan bazı ameliyatlar ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.

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