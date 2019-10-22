Diz sarkmasına 30 saniyelik çözüm Kadınların en çok karşılaştığı sorunlardan biri de diz üstlerinde oluşan gevşeme ve katlanmalardır. Diz üzerindeki derinin zamanla gevşemesi sonucu dizin üzerine yığılmasıyla oluşan görüntü bir çok kadını rahatsız ediyor. Ameliyatsız olarak 15 dakikalık egzersizle bu görüntüden kurtulmak artık çok kolay. Peki, Diz sarkmasından nasıl kurtulurum? diyorsanız işte yöntemleri…