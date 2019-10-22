Diz sarkmasına 30 saniyelik çözüm
Kadınların en çok karşılaştığı sorunlardan biri de diz üstlerinde oluşan gevşeme ve katlanmalardır. Diz üzerindeki derinin zamanla gevşemesi sonucu dizin üzerine yığılmasıyla oluşan görüntü bir çok kadını rahatsız ediyor. Ameliyatsız olarak 15 dakikalık egzersizle bu görüntüden kurtulmak artık çok kolay. Peki, Diz sarkmasından nasıl kurtulurum? diyorsanız işte yöntemleri…
Avustralyalı uzmanlar, günde 15 dakikalık bir egzersizle diz sarkmasının önüne nasıl geçileceğini açıkladı:
● Duvara yaslanıp sandalyeye oturur gibi pozisyon alın.
● Dizlerinizi duvara karşı 90 dereceye hizalayın.
● Bu pozisyonda 30 saniye bekleyin. Sonra doğrulup bacaklarınızı sallayın.
● Aynı pozisyonu 3 kez tekrarlayın.
● Deri elastikiyetini koruyan kolajen üretimini korumak için de bol bol C vitaminli gıdalar tüketin.