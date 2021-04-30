Dizi aşkı gerçek oldu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, geçtiğimiz ay iki yıllık eşi Altuğ Gültan'dan boşanmıştı. Güzel oyuncu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

'İYİ Kİ DOĞDUN CANIM PARTNERİM"

Tv100'ün haberine göre; dizi setlerinde senaryo gereği yaşanan aşklara bir yenisinin daha eklendiği konuşuluyor. Adana'da çekilen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın beraberlik yaşadığı iddiası kulaktan kulağa dolaşıyor.