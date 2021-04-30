Magazin Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu

Magazin

Dizi aşkı gerçek oldu

Geçtiğimiz ay Altuğ Gültan'dan boşanan oyuncu Melike İpek Yalova'nın gönlünü meşlektaşı Furkan Palalı'ya kaptırdığı öne sürüldü. Çiftin paylaşımları iddiaları kuvvetlendirdi. Ancak ne Palalı ne de Yalova'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

30 Nisan 2021, Cuma 20:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, geçtiğimiz ay iki yıllık eşi Altuğ Gültan'dan boşanmıştı. Güzel oyuncu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

'İYİ Kİ DOĞDUN CANIM PARTNERİM" 

Tv100'ün haberine göre; dizi setlerinde senaryo gereği yaşanan aşklara bir yenisinin daha eklendiği konuşuluyor. Adana'da çekilen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın beraberlik yaşadığı iddiası kulaktan kulağa dolaşıyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Kısıtlama aşkınızın sonu olmasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mantının kerameti
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İki YouTuber'ın maske şakası başlarını yaktı! Pasaportlarına el konuldu