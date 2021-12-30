Magazin Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu

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Dizi aşkı gerçek oldu

Aşk Mantık İntikam dizisinde eski eşleri canlandıran Burcu Özberk ve İlhan Şen'in dizide sundukları aşk hikayesi gerçek oldu. Özberk ve Şen, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çift, aşklarını saklamadı.

30 Aralık 2021, Perşembe 21:27 Son Güncelleme:
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Yaz aylarından bu yana ekranda olan 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ile İlhan Şen arasındaki dizi aşkı gerçek oldu.

Güneş'in haberine göre; akşam yemeğinde görüntülenen çift mekan çıkışında, birlikte olduklarını da saklamadılar.


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