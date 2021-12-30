Yaz aylarından bu yana ekranda olan 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ile İlhan Şen arasındaki dizi aşkı gerçek oldu.

Güneş'in haberine göre; akşam yemeğinde görüntülenen çift mekan çıkışında, birlikte olduklarını da saklamadılar.







