Dizi mi gerçek mi?

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018’de evlenip 15 ay sonra boşanmıştı. Kuzey adında bir oğulları bulunan çift geçen yıl kısa bir dönem için barışmıştı. Ocakta Feyza Aktan, şiddete uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurup eşi ve abisi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ardından Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Feyza Aktan dilekçesinde eski eşinin kendisini bir değil, birçok kez dövdüğünü söylemişti. Deniz’in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.

EVLERİNDE ÇEKTİLER

Karantina döneminde barışan çift evde kaldıkları günleri bir dizi projesiyle değerlendirmişti. Birçok sahneyi evlerinde çekmişler, hatta oğulları Kuzey’i de oynatmışlardı. Gain adlı dijital platformda yayınlanan ‘Senkron’ adlı dizinin gerçek hayatla benzerlikleri ise izleyiciyi şaşırttı.

Dizide Feyza Aktan, eşinden şiddet gören, Kuzey adında bir oğlu olan, genç bir kadını canlandırıyor. Gerçek hayatta Özcan Deniz’in Feyza Aktan’a velayet davası açması gibi dizideki eş de karısının oğullarını alıp gitmesine izin vermiyor. Eşinin “Bana şiddet uyguluyorsun. Artık psikolojim kaldırmıyor” sözlerini ise duymazdan geliyor. Sonrasında da karısını bir kez daha dövüyor.