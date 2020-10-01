Türkiye Dizi sahnesini gerçek sanıp sete daldı

Dizi sahnesini gerçek sanıp sete daldı

Türkiye

Dizi sahnesini gerçek sanıp sete daldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çekimleri devam eden bir dizi film sırasında kadının kaçırılma sahnesini gerçek sanan Muzaffer Parlak (78) aniden sete dalıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Set görevlilerinin müdahale ettiği kişi gerçeği anlayınca alandan uzaklaştı.

01 Ekim 2020, Perşembe 20:12 Son Güncelleme:
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde çekilen ve başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı 'Kuzey Yıldızı' adlı dizinin kuyumcu soygunu sahnesinde ilginç anlar yaşandı. Senaryo gereği kuyumcuyu soyan kişiler kaçarken, ‘Nahide Kadıoğlu’ rolünü üstlenen Merve Şen’i de kaçırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen Muzaffer Parlak adlı vatandaş, kaçırılma sahnesini gerçek sanarak, setin içerisine girdi. Kaçırma sahnesini oynayan oyuncuların elinden Şen’i kurtarmaya çalışan Parlak’a set görevlileri müdahale etti. İlginç anların yaşandığı sette, Merve Şen şaşkınlık yaşarken, Parlak, olayın dizi çekimi olduğunu anlayınca alandan uzaklaştı. 

DHA

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