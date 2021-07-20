Dizi setinde aşık oldular

‘Ada Masalı’ dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın sevgili olduğu ortaya çıktı. Dizi başladığından beri hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan çiftin daha setin ilk haftası yakınlaştıkları söyleniyor. Şimdilik aşklarını gözden uzak yaşamayı tercih eden aşıkların sette de çok uyumlu oldukları gelen haberler arasında.