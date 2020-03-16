Dizi setleri çekimlerini durduruyor mu?

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, meslek örgütleri koronavirüs nedeniyle setlere 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı.

Yapımcılar konuyla ilgili herkesin uyacağı ortak bir karar alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladı. Akşam saatlerine kadar bakanlıktan çıkacak kararla beraber çekimlere ara verilmesi planlanıyor.

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam ile 'Doğduğun Ev Kaderindir' projesinin başrol oyuncusu Demet Özdemir de bu harekete destek verdi.







