Diziler ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Her yıl ülkemizde onlarca dizi yayın hayatına başlıyor. Kimileri erken final yapmak zorunda kalırken tutan diziler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Diziler yaz sezonu nedeniyle final ya da sezon finali yaptılar. Şimdi sezon finaline giren ve reytinglerde güzel işler başaran yapımlar, izleyiciler tarafından merak edilirken "Diziler ne zaman başlayacak?" sorusu ise yavaş yavaş araştırma konusu oluyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizilerin sezon finalleri genelde haziran ayında başlıyor. Yeni sezon ise genellikle eylül ayının ilk haftasında yayın hayatına başlıyor.