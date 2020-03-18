Dizilerden 'Koronavirüs' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taner Ölmez ve Timuçin Esen’in koronavirüs hakkındaki videosunu Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı: “Timuçin Esen de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt dışından dönüşlerde 14 gün kuralı retweet’leyin, koronavirüsün yayılmasını önleyin.”



