Dizilerden "Koronavirüs" mesajı
Kanal D’deki ‘Hekimoğlu’nun ‘Doktor Ateş’i Timuçin Esen ile FOX’taki ‘Mucize Doktor’un ‘Ali’si Taner Ölmez, Sağlık Bakanlığı’nın projesi kapsamında rol aldıkları dizilerde koranavirüsten korunmanın yollarını anlattı.
18 Mart 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taner Ölmez ve Timuçin Esen’in koronavirüs hakkındaki videosunu Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı: “Timuçin Esen de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt dışından dönüşlerde 14 gün kuralı retweet’leyin, koronavirüsün yayılmasını önleyin.”
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1239619552662761474?s=20