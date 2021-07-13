Diziye özel şarkı yaptı

İlk bölümü büyük merakla beklenen İkimizin Sırrı'nın 1. bölüm 3. tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Tanıtımda Aras Aydın'ın ilk bölüme özel seslendirdiği; 'Geceler Düşman' şarkısı sosyal medyada kısa sürede çok konuşuldu. Peki İkimizin Sırrı dizisinin konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte detaylar...

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapım ve yayıncı kuruluş dizinin ne zaman başlayacağına daire henüz resmi bir açıklama yapmadı. İkimizin Sırrı dizisinin ne zaman yayınlanacağına daire açıklamanın önümüzde ki haftalarda yapılacağı tahmin ediliyor.







