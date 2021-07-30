Bilim & Teknoloji Dizüstü oyun bilgisayarlarına yüksek performans ve güç veriyor

Dizüstü oyun bilgisayarlarına yüksek performans ve güç veriyor

Bilim & Teknoloji

Dizüstü oyun bilgisayarlarına yüksek performans ve güç veriyor

Intel’in 10. nesil Core i7-10750H işlemcisinden güç alan cihazlardan Acer Nitro 5, GeForce RTX 3060 GPU ile; Helios 300 ise GeForce RTX 3060 ve 3070 GPU seçenekleri ile oyun severler ve içerik üreticiler için çözümler sunuyor.

30 Temmuz 2021, Cuma 11:52 Son Güncelleme:
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Acer Nitro 5 ve Predator Helios 300’ün yeni modelleri oyuncular için dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarlarına güç veren NVDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU’lar ile güçlendirildi. Yeni Işın İzleme ve Tensor Çekirdekleri ile akış özellikli çoklu işlemcilere sahip, NVIDIA’nın 2. Nesil RTX mimarisi Ampere tarafından desteklenen bu ürünler, sundukları performansla dikkat çekiyor. Bu GPU’larla desteklenen yeni 3. Nesil Max Q teknolojileri, yüksek performanslı dizüstü oyun bilgisayarlarını her zamankinden daha hızlı ve daha iyi hale getirmek için yapay zekayı ve yeni sistem optimizasyonlarını kullanıyor.

En popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi

Acer’ın GeForce RTX 30 serisindeki oyun bilgisayarlarından GeForce RTX 3060 ekran kartı ile gelen Acer Nitro 5, 10. Nesil Intel Core i7 işlemciden güç alıyor. 15,6 inç büyüklüğünde IPS Full HD ekrana sahip olan cihaz oyunculara en popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

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